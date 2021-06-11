Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü
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Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: - Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

- Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

İDLİB - Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi, İdlib kırsalını hava saldırısı ve topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Ablin ve Cebel Zaviye köyünde 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı.

Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü
Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü
Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi

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