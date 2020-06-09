Son dakika haberleri | Define için kazdığı çukura düşüp öldü
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Son dakika haberleri | Define için kazdığı çukura düşüp öldü

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in, Yavuzeli ilçesinde define aradığı sırada kazdığı çukura düştüğü ileri sürülen Halil Durgun (50), hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Define için kazdığı çukura düşüp öldü
09.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:31

GAZİANTEP'in, Yavuzeli ilçesinde define aradığı sırada kazdığı çukura düştüğü ileri sürülen Halil Durgun (50), hayatını kaybetti.

Olay, bugün ilçe kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, dengesini kaybederek kendi kazdığı çukura düştü. Çukurdan çıkarılan Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halil Durgun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durgun'un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durgun ile birlikte define için kazı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. 


Kaynak: DHA

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