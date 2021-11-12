Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de 12 Kasım 1999 Depremi'nde yaşamını yitirenleri andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de 12 Kasım 1999 Depremi'nde yaşamını yitirenleri andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce depreminin acısı hala yüreklerimizde. Ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin 22. yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title