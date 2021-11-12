Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de 12 Kasım 1999 Depremi'nde yaşamını yitirenleri andı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de 12 Kasım 1999 Depremi'nde yaşamını yitirenleri andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce depreminin acısı hala yüreklerimizde. Ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin 22. yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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