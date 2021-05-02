Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM'IN BABASININ CENAZE NAMAZINA KATILDI
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Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM'IN BABASININ CENAZE NAMAZINA KATILDI

Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM'IN BABASININ CENAZE NAMAZINA KATILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

---------------Cenazenin araca konması-Erdoğan'ın çıkışı -Genel ve detaylar

    


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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