Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; GÖZALTINA ALINAN 51 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; GÖZALTINA ALINAN 51 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

03.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:07
Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; GÖZALTINA ALINAN 51 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haberleri... BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 51 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 51 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 51 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

---------------------ÖZEL GÖRÜNTÜLER-Şüphelilerin sağlık kontrollerinden geçirilmesi-Genel ve detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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