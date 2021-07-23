Son dakika haberi... BARAJ GÖLÜNE GİREN MUSTAFA BOĞULDU
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Son dakika haberi... BARAJ GÖLÜNE GİREN MUSTAFA BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'da, Mustafa Kalkan (18) serinlemek için girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde boğuldu.

ADIYAMAN'da, Mustafa Kalkan (18) serinlemek için girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Barajı Gölü'nde meydana geldi. Şanlıurfa'daki askerlik görevini bitirip Adıyaman'a dönen kuzenini görmek için gelen Mustafa Kalkan, kuzeniyle birlikte serinlemek için Atatürk Barajı Gölet'ine geldi. Burada suya giren iki kuzenden Kalkan, bir süre sonra gözden kayboldu. Kuzeninin haber vermesiyle olay yerine sağlık görevlileri ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından Kalkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kalkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.

Son dakika haberi... BARAJ GÖLÜNE GİREN MUSTAFA BOĞULDU
Son dakika haberi... BARAJ GÖLÜNE GİREN MUSTAFA BOĞULDU
Son dakika haberi... BARAJ GÖLÜNE GİREN MUSTAFA BOĞULDU
Son dakika haberi... BARAJ GÖLÜNE GİREN MUSTAFA BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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