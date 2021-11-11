Son dakika haberleri! Bakan Gül: "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk"

Bakan Gül: "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk" dedi.

Bakan Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 150 hükümlü ve yükümlü ile 300 personelin katıldığı törende fidan dikip, can suyunu verdi.

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ağaçlandırma seferberliğine dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Batıkent Çakırlar mevkiinde bulunan yaklaşık 30 dönümlük alanda düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 75 hükümlü, Ankara ve Batı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki 75 yükümlü ile adalet teşkilatında görevli 300 personelin katıldığı törende Bakan Gül, 2 fidanı toprakla buluşturup, can suyunu verdi.

"Ağaçlar ülkemizi ciğerleri, ormanlar hepimizin geleceği"

Adalet Bakanı Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye genelindeki 144 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla 96 bin fidanın dikileceğini, diğer etkinliklerle birlikte bu sayınını 111 bini bulacağını söyledi. 'Geleceğe Nefes' kampanyasına çok önemli bir destek verdiklerini belirten Bakan Gül, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde bugün hem personelimiz hem denetimli serbestlik yükümlüleri hem de açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerle ağaç kampanyasına destek veriyoruz. Ağaçlar ülkemizin ciğerleri, ormanlar hepimizin geleceği, nefes alanları, zenginlikleri, kaynaklarımız. Bunları en güzel şekilde koruyacağız, geliştireceğiz. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşecek. Yurdumuzun her yerinde özgür ve yemyeşil cennet vatanımızı daha güzel yaparak, ülkemizi yeni yüzyıllara hazırlayacağız" diye konuştu.

"Orman yakma Türk Ceza Kanunu'nda çok ağır bir şekilde cezalandırılıyor"

Ülke genelindeki ağaçlandırma seferberliğine 'Adalet Ormanları' ile de katkı verdiklerini anlatan Bakan Gül, bu konuda da seferberliği artıracaklarını kaydetti. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde adalet teşkilatınca 96 bin fidanın dikileceğini ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer birimlerimizin de destek vermesi ile bu sayıyı arttıracağız. Bugün tüm Türkiye seferberlik içinde. Ormanlarımız yandıkça, ağaçlarımız yandıkça hepimizin yüreği yanıyor. Türk Ceza Kanununda, ormanlarla ilgili mevzuatlarda çok ağır bir şekilde bunlar da cezalandırılmış durumda. Ceza ile karşı karşıya bu suçlar. Ama biz istiyoruz ki bir ağacımız bile yanmasın. Bu konuda da yine ağaçlandırma seferberliğimizi tüm birimlerimizle sürdüreceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanya ile ülkemiz daha da yeşil olacak, cennet vatanımız daha güzel olacak. Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu daha da güzel olsun duasıyla toprakla buluştuk. Ben tüm emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, personelimize, herkese yürekten teşekkür ediyorum."

CTE Genel Müdürü Yunus Alkaç da, Türkiye genelinde 2 bin 657 personel, ayrıca bin 202 yükümlü ve hükümlü ile birlikte ağaçlandırma seferberliği için sahada olduklarını belirterek, "144 denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde 96 bin ağaç dikilecek. İnşallah önümüzdeki yıllar itibariyle bu sayımızı çok daha arttıracağız" ifadelerini kullandı. (ENG-

ÖĞRENCİLERLE 'TOHUMLAR FİDANA' ŞARKISINI SÖYLEDİ

Adalet Bakanı Gül, 10 bin fidanın dikildiği programda ağaçlandırma günü etkinliğine katılan Şehit Mustafa Erdal İlkokulu 4/F sınıfı öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte "Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda" dizelerinin yer aldığı Tohumlar Fidana şarkısını okuyan Bakan Gül, öğrencilere ormanı ve ağaçları korumaları tavsiyesinde bulundu.