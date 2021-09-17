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Son dakika haberleri... Bakan Dönmez: Akkuyu enerjide milat olacak

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez: Akkuyu enerjide milat olacak

Son dakika haberlerine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını taçlandıracak Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) son gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine eşlik ederek yerinde gördük. Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak. Enerjide nükleer dönemi" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri... Bakan Dönmez: Akkuyu enerjide milat olacak

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