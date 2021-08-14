Son dakika haberleri... Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı

Son dakika haberleri... Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde yapılan aramada 85 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, baba ile oğlu gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde yapılan aramada 85 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, baba ile oğlu gözaltına alındı.

Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde ikamet eden Ş.A(64) ve oğlu C.A.'nın (44) fındık bahçesine yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı. Bilgi üzerine yapılan aramada şahsın fındık bahçesi içerisinde boyları 30 cm ile 200 cm arasında değişen 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A. ve oğlu C.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Demet Akalın Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 18:28:26. #1.14#

title