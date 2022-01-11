Son dakika haberleri | Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi

Son dakika haberleri | Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Son dakika haber... Memleketi Aydın'da gazeteciler için düzenlenen organizasyonda sahne alan ünlü ses sanatçısı Murat Ateş geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

AYDIN (İHA) - Memleketi Aydın'da gazeteciler için düzenlenen organizasyonda sahne alan ünlü ses sanatçısı Murat Ateş geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı 'Rüzgar' isimli ilk albümü ile müzik piyasasında adından söz ettiren Murat Ateş, memleketi Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları gazeteciler için peşi sıra söyleyen Ateş, geceye katılanların kulaklarının pasını sildi. Gazetecilerin de hep bir ağızdan şarkılarına eşlik ettiği Ateş, "Memleketimde uzun zaman sonra böylesine anlamlı bir gecede sahne almaktan dolayı çok mutluyum. Gecesini gündüzüne katarak bizlerin doğru haber alması için canla başla çalışan gazetecilere teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız" diye konuşarak gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - AYDIN

Son dakika haberleri | Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi

Son dakika haberleri | Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi

Son dakika haberleri | Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title