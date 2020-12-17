Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası; 2'si ağır 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası; 2'si ağır 4 yaralı

17.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:53
Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası; 2'si ağır 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Neşetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir Karayolu'nda seyir halinde olan C.K. idaresindeki otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan A.Y. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü C.K. sürücü koltuğunda sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil sürücüsü C.K.'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü C.K., otomobilde yolcu konumundaki A.Ö. ve O.B. ile traktör sürücüsü A.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücüler C.K. ve A.Y. Aydın Devlet Hastanesi'ne, yolcu konumundaki A.Ö. ve O.B. ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası; 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Donald Trump Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Ryan Babel Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası; 2'si ağır 4 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 21:55:37. #1.15#
title