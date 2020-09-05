Son dakika haberleri! Ayağı kırık öğrenci polislerin kucağında sınava gireceği sınıfa götürüldü
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Son dakika haberleri! Ayağı kırık öğrenci polislerin kucağında sınava gireceği sınıfa götürüldü

Bir son dakika haberine göre Adana'da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) görevli iki polis memuru, ayağındaki kırık nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi kucaklayarak sınava gireceği sınıfa kadar taşıdı.

05.09.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:35

Adana'da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) görevli iki polis memuru, ayağındaki kırık nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi kucaklayarak sınava gireceği sınıfa kadar taşıdı.

Seyhan ilçesinde bulunan İsmet İnönü İlkokulunda görevli polis memurları Okan Arıkan ile Arzu Doğru Manap, İOKBS'ye girecek olan ve ayağındaki kırık nedeniyle yürümekte zorlanan 8. sınıf öğrencisi Emrah Çavuşoğlu'nu gördü.

Ayağı kırık öğrenciyi ilk önce omuzlarından destek vererek yürütmeye çalışan polisler, Çavuşoğlu'nun yürüyemeceğini görünce kucaklarına alarak sınava gireceği sınıfa kadar taşıdı.

Sınav bitiminde de Çavuşoğlu'nu kucaklarına alan polis memurları, okul kapısında bekleyen babası Mehmet Çavuşoğlu'na teslim etti. Bu sırada dışarıda çocuklarını bekleyen veliler de polisleri alkışlayarak tebrik etti.

Polislerin kendisini kucaklayarak götürmesine çok şaşırdığını belirten Emrah Çavuşoğlu, kendilerine teşekkür etti.

Baba Mehmet Çavuşoğlu da polisin vatandaşın yanında olduğunu yine gösterdiğini dile getirerek, "Hepsi hakkını helal etsin, Allah razı olsun onlardan. Yine bizim yanımızda olduklarını ispat ettiler." diye konuştu.

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Son dakika haberleri! Ayağı kırık öğrenci polislerin kucağında sınava gireceği sınıfa götürüldü

Kaynak: AA

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