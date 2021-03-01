Son dakika haberleri | Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 415 kişiye ceza kesildi

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 415 kişiye 1 milyon 267 bin 201 lira ceza kesildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 415 kişiye 1 milyon 267 bin 201 lira ceza kesildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istedi.

Paylaşımında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 415 kişiye 1 milyon 267 bin 201 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığını düşünerek, evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi