Son dakika haberleri | Antalya'da kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Antalya'da kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza

21.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:53
Son dakika haberleri | Antalya'da kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Finike ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova mahallelerindeki bazı adreslerde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslere düzenlenen operasyonda 40 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmek ve maske takmamaktan toplam 187 bin 475 lira ceza kesildi.

Kumar oynatılan işletmenin ruhsatı iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Engin Altay Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hande Erçel Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Antalya'da kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:56:06. #1.15#
title