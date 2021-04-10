Son dakika haberleri: Annesini kaybeden Adalet Bakanı Gül'ün ailesi, Kovid-19 nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek

Son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ailesinin, bugün son yolculuğuna uğurlayacakları Saliha Gül için taziye ziyaretlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kabul etmeyeceği bildirildi.