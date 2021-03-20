Son dakika haber: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bahis operasyonu: 21 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bahis operasyonu: 21 kişi tutuklandı

20.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:56
Son dakika haber: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bahis operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden "yasal bahis" adı altında sahte kuponlar yayınlayan şahıslara yönelik operasyonda 21 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden "yasal bahis" adı altında sahte kuponlar yayınlayan şahıslara yönelik operasyonda 21 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Vatandaşlara sahte kuponlar ve yüksek miktarlı banka dekontları göndererek para kazandıracaklarını iddia edip dolandıran şahıslara yönelik Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanırken bunlardan 21'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 16 Mart 2021 günü sosyal medya hesapları üzerinden 'yasal bahis' adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ve yüksek miktarlı banka dekontları ile vatandaşları para kazandıracakları vaadiyle dolandıran; işlem ücreti, vergi ücreti, banka bloke ücreti gibi ekstra ödemelerle para talep ederek, ödemeyen kişileri sahte dilekçe ve sahte avukat kimlikleriyle tehdit ettikleri tespit edilen 28 şahsa yönelik ilimiz merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve banka kartı ele geçirilmiştir. 19.03.2021 günü mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 21'i tutuklanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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