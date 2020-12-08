Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
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Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı

08.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:20

Son dakika haber... Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı Küle dönen ahşap evden son anda kurtarıldı Manisa'da ahşap bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın sonucu ev tamamen küle döndü.

Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı

Küle dönen ahşap evden son anda kurtarıldı

Manisa'da ahşap bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın sonucu ev tamamen küle döndü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam ise komşusu tarafından son anda kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi Doğan Sokak No: 3'te saat 10.30 sıralarında çıkan yangında ahşap bir bina tamamen kül oldu. Evde tek başına yaşayan Selahattin Bozkurt komşularının yardımıyla yangından son anda kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekipleri tarafından yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ahşap bina tamamen yanarken, çevrede bulunan ahşap binalara sıçraması önlendi. Yangının içinde kalan 70 yaşındaki Selahattin Bozkurt, "Evin ön odasında kahvaltı yapıyordum. Yangından haberim olmadı. Bir anda çatırtı koptu. Alevlerin içinde kaldım, neden olduğunu bilemiyorum." dedi.

Yangının içinde kalan Selahattin Bozkurt'u evin duvarından atlayarak kurtaran esnaf, Mehmet Kıvırcık, "Komşumuzun evinden alevler çıkmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştık. Kapı kilitliydi. Duvardan atlayarak, ev sahibini dışarıya çıkardık." dedi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma devam ederken yangından kurtarılan Selahattin Bozkurt tedbir amaçlı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN

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