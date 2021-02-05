Son dakika haberleri! Aleksey Navalnıy'ın davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti
05.02.2021 20:12 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:16
Son dakika haberine göre Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Moskova'da görülen davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti.
Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Moskova'da görülen davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan