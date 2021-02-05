Son dakika haberleri! Aleksey Navalnıy'ın davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri! Aleksey Navalnıy'ın davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti

05.02.2021 20:12 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:16

Son dakika haberine göre Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Moskova'da görülen davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Moskova'da görülen davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti.

Son dakika haberleri! Aleksey Navalnıy'ın davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti
Son dakika haberleri! Aleksey Navalnıy'ın davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti
Son dakika haberleri! Aleksey Navalnıy'ın davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti
Son dakika haberleri! Aleksey Navalnıy'ın davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Jason Statham Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Rusya Terör Oyunlar Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Aleksey Navalnıy'ın davasını çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 20:16:28. #1.14#
title