Son dakika haberleri | Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü
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Son dakika haberleri | Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü

20.10.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:18

Gelen son dakika haberine göre Bahçelievler'de babasını silahla vurarak öldüren 19 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de babasını silahla vurarak öldüren 19 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki bir kuaför dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, baba-oğul olduğu öğrenilen Yusuf Cemal Sezgin (45) ve Haydar M.K. (19) arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Haydar M.K. silahıyla babasını vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Yusuf Cemal Sezgin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zanlı yakalandı, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu Haydar M.K. kısa süre içerisinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının, Yusuf Cemal Sezgin'in dini nikahlı evliliğinden dünyaya geldiği ve kısa süre önce aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Şüpheli cinayeti ailevi sebeplerden ötürü işlediğini ifade ederken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü
Son dakika haberleri | Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü
Son dakika haberleri | Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü
Son dakika haberleri | Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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