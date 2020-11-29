Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk dakikalarında denetimler başladı

Son dakika gelişmesine göre Hafta sona gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Afyonkarahisar'da polis denetimlerini sürdürdü.

Hafta sona gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Afyonkarahisar'da polis denetimlerini sürdürdü.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından emniyet ekipleri denetimlerine sürdürdü. Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar ve Yeşilyol Caddesi üzerinde ve birçok caddede sakinlik oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Afyonkarahisar merkezi ile bağlantı yollarında uygulama noktaları kurdu. Uygulama noktalarındaki geçişleri trafik dubaları ile daraltan ekipler denetimleri sıkı tuttu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı