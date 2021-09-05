Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu hasar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu hasar oluştu.

Yaşar Turan idaresindeki 42 FM 096 plakalı otomobil, Park Kahvesi mevkisinde, Kızılören ilçesinden Dinar Devlet Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelisi hasta taşıyan Erhan Öner yönetimindeki 03 ABN 753 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazaya karışan ambulanstan alınan hasta, başka bir ambulansa yerleştirildi.

Kazada, sürücüler ve beraberindeki yolcular yara almazken, araçlarda ise hasar oluştu.

Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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