Son dakika haberleri | Adana'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

Son dakika haber... Adana'da çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3171 Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada bıçakla ağır yaralanan Ali Ardağlı, özel araçla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, 2 şüpheliyi bulmak için araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner