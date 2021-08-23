Son dakika haberleri! Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın