Son dakika haberleri! Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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