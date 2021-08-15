Son dakika haberleri | AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimine katılanlar araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri dersi aldı

Gelen son dakika haberine göre Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk haftası geride kaldı.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk haftası geride kaldı.

TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının desteğiyle Azerbaycanlı 22 medya mensubuna verilen eğitimlerde kursiyerler, Polis Akademisinin alanında uzman eğitmenleri tarafından verilen "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yapılanması", "Sığınmacılar ve Mülteci Kampı", "Olağanüstü Hallerde Bilgi Teknolojileri", "Savaş Hukuku", "Orta Doğu Jeopolitiği" ile "İkna Stratejileri ve Algı" dersleri aldı.

Kursiyerlere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübeli eğitmenleri tarafından da "rota belirleme ve harita okuma", "hava ve deniz operasyonları" ile "savaş teorisi ve terminolojisi" konularında teorik bilgi verildi.?

Kriz anı ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verildiği eğitimin ilk haftasında katılımcılar, "ilk yardım", "toplumsal olaylara müdahale" ve "yakın savunma" konularını uygulamalı olarak gördü.

Eğitim programı kapsamında katılımcılara bugün de araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Azerbaycan APA TV muhabiri ve sunucusu Sevinç Vagifkızı, bir medya mensubu için bu eğitimin önemine işaret ederek "24 yıllık televizyon tecrübem var. Bu benim katıldığım dördüncü eğitim olsa da AA, TİKA ve Polis Akademisi tarafından düzenlenen bu eğitim diğerlerinden çok farklı, heyecanlı ve adrenalini yüksek." diye konuştu.

Savaş muhabiri olarak da görev aldığını dile getiren Vagifkızı, "Biz vatan savaşı verdik ve şükürler olsun topraklarımızı geri aldık. Bu eğitim bizim için bundan sonraki görevlerimizde uygulayacağımız en güzel eğitimlerden biri olacak. Bu eğitimle kaza bölgelerinde, savaş alanlarında, afet bölgelerinde bir muhabir kendini nasıl korumalı ve edindiği tecrübeleri nasıl hayata geçirmeli, bu açıdan bize çok büyük bir şans verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılar uluslararası geçerliliği olan sertifika alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının da eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

Kriz, afet ve savaş bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının yüzleşebileceği zorluklar ve tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri üzerine hazırlanan eğitim programı, riskli bölgelere gidecek haberciler için büyük önem taşıyan bilgiler içeriyor.

Alanında uzman akademisyenler, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitim boyunca kursiyerlere, olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlar yaşatılarak öğretiliyor.

Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı başlıkta verilecek eğitim, 12 gün sürecek ve 62 saati pratik olmak üzere toplam 108 saat dersten oluşacak. 20 Ağustos'ta sona erecek eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar uluslararası geçerliliği olan "Savaş Muhabirliği Sertifikası" alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel