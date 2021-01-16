Son dakika haberleri! 6 bin yıllık Kasrik Boğazı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan Şırnak'taki Kasrik Boğazı'nın, güzel manzarasıyla keşfedilmesi bekleniyor. Huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı Şırnak'ın artık terörle değil yaylalarıyla kanyonlarıyla doğal güzellikleriyle tarihi varlıklarıyla kültürel değerleriyle spor faaliyetleriyle anılan şehir olma yolunda ilerlediğini beirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Kasrik Beldemiz Dicle Nehri'ni selamlayan boğazı, kanyonu, tarihi kaya işlemeleri, mağaraları, kelaynakların doğal barınma alanları ve tarihi köprüsüyle kartpostallık bir görünüme sahiptir" dedi.

Şırnak'ta adları sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Gabar ve Cudi dağlarını birbirinden ayıran ve tarihte 'Krallar Geçidi' olarak bilinen 6 bin yıllık Kasrik Boğazı, 4 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. 6 bin yıllık geçmişi olan ve bölgede Asur, Pers, Roma imparatorluklarının hakimiyet için önemli bir vadi olan Kasrik'te çok sayıda tarihi kalıntılar bulunuyor. Kasrik Boğazı'nda tarihi su bentleri, heykeller ve kent kalıntıları varlıklarını halen koruyor.

'ŞIRNAK TURİZMİNDE HAREKETLİLİK OLUŞTURACAK'Şırnak Vaslisi Ali Hamza Pehlivan, huzur ve güvenlik ortamının sağlanmasıyla birlikte Şırnak'ın artık terörle değil yaylalarıyla kanyonlarıyla doğal güzellikleriyle tarihi varlıklarıyla kültürel değerleriyle spor faaliyetleriyle anılan bir şehir olma yolunda ilerlediğini söyledi. Vali Pehlivan, "Kasrik, Dicle Nehri'ni selamlayan boğazı, kanyonu, tarihi kaya işlemeleri, mağaraları, kelaynakların doğal barınma alanları ve tarihi köprüsüyle kartpostallık bir görünüme sahiptir. Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Kasrik Boğazı, turistik seyahate çıkanların ilimizi ziyaret etmesi için en önemli gerekçelerden biri olacak, bu bağlamda ilimizde turizm hareketliliğinin oluşmasında önemli katkılar sağlayacaktır" dedi. 'PERS, ROMA, ASUR İMPARATORLUKLARI BÖLGEDE HAKİMİYET KURMUŞ'Şırnak Üniversitesi Turizm Yüksekokulu Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Çağdaş Ertaş da Pers, Roma ve Asur imparatorluklarının bölgede hakimiyet kurduğuna dikkat çekerek, Kasrik Boğazı'nın görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Ertaş, "Şırnak'ın birçok alanı gibi Kasrik Boğazı da doğal güzellikleri ve tarihi özellikleriyle geçmişiyle herkesi kendine cezbediyor. Ciddi bir potansiyele sahip. Kasrik normalde mesire alanı olarak bilinir. Ama Kasrik'i bir mesire alanı olarak değil tarihi geçmişiyle doğal güzellikleriyle bu bölgede hakimiyet kurmuş medeniyetleriyle daha büyük bir anlam ifade ediyor. Pers, Roma, Asur imparatorlukları bölgede hakimiyet kurmuştur. Büyük İskender'in Kasrik Boğazı'ndan geçtiği söylenir. Kasrik yine 2'si kritik olmak üzere 18 bitki türünü barındırmakta. Aynı zamanda yine 5'i koruma altına alınması gereken olmak üzere 141 tane hayvan çeşidi bu bölgede bulunmakta. Gerek doğal yaşamıyla gerekse tarihi özellikleriyle çok mistik bir özelliğe sahip. ve bu aynı zamanda çok büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Dağcılar için kaya tırmanışçıları için herkesi Kasrik kendisine çağırıyor. Artık Şırnak'ta uzun bir süredir çok güzel bir huzur ortamı hakim. Kasrik aynı zamanda 'Krallar Geçidi' olarak bilinmekte. Bu bölgenin 6 bin yıllık bir geçmişi söz konusu. Burada kaya kabartmaları bulunmakta. Kaleleri ile çok büyük bir geçmişe, binlerce yıllık bir geçmişe ev sahipliği yapmış. Bu anlamada da müthiş bir tarihi özelliği içerisinde barındırmakta" diye konuştu. 'ŞIRNAK'I GÖRDÜKTEN SONRA ŞIRNAK İLE İLGİLİ BÜTÜN ÖN YARGILARIM YIKILDI'Niğde'den gelen Taner Nur, Kasrik Boğazı'nın tanıtılması gerektiğini belirterek, "Özellikle bu tip doğal güzelliklerle karşılaştıktan sonra Şırnak'ın gerektirdiği önemin aslında verilmediğini, tanıtım anlamında daha ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şırnak dışarıdan gelen insanlar için ilk başta ön yargılı davranmalarına neden olmakta fakat burada yaşadıktan sonra bu ön yargıların kırıldığını herkesin göreceğini düşünüyorum. Özellikle Şırnak'ın tanıtım ve doğal güzelliklerinin, tarihi güzelliklerinin ve Kasrik Boğazı gibi ender rastlanan tarihi güzelliklerinin tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Kasrik Boğazı'nı Nevşehir'deki Peribacaları ile karşılaştırıldığında ondan çok alta kalır bir yer olmadığını düşünüyorum. Bu konuda tanıtım çalışmaları yapılırsa Nevşehir'deki Peribacaları, Ürgüp Göreme kadar ciddi ziyaretçi çekecek ilginç doğa ve tarihi yapıları olduğunu düşünüyorum" dedi. BÜYÜK İSKENDER'İN KASRİK'TEN GEÇTİĞİ BİLİNİYOR

Kuzey ve Güney Mezopotamya arasındaki tek geçit olan Kasrik, özelikle krallar için konaklama yeri olarak da kullanılmış ve zaman içinde 'Krallar Geçidi' ismini almıştır. Aynı zamanda Cizre ve Finik Beyleri ise bu bölgeyi yazlık olarak kullanıyorlardı. Ksenofon ve Büyük İskender'in de Dicle Nehri'ni geçtikten sonra dağları ovalardan ayıran Kasrik'ten geçtiği biliniyor. Yüksek kayalıklar delinerek hazırlanan nöbetçi kulübeleri varlıklarını halen koruyor. Bölgede bulunan bir kaleden ise sadece yıkık duvarlardan oluşan kalıntılar kalmış durumda. Kasrik doğal sit alanı içerisinde 2'si kritik tür olmak üzere 18 bitki ve tehlike kategorilerine göre 4'ü, yayılım durumlarına göre 1'i kritik tür olmak üzere 141 hayvan çeşidinin belirlendiği Kasrik Boğazı, doğal ve tarihi güzellikleri ile ziyaretçilerini ilgi çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN