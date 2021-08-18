Son dakika haberleri | 4 araç duramadı zincirleme kaza meydana geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada bir araç olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Filyos beldesi Derecikören Köyünde meydana geldi. Çaycuma istikametinden Filyos istikametine gitmekte olan bir araç ana yoldan tali yola dönmek isterken aracın arkasında seyir halinde olan 3 otomobil duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. En arkadaki araç kaza sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapanan Filyos yolu jandarma ekiplerinin gelmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı