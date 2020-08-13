Son dakika haberleri! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ehliyetsiz traktör süren genç, kazada hayatını kaybetti.
13.08.2020 23:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 01:00
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ehliyetsiz traktör süren genç, kazada hayatını kaybetti.
Kocaözü Mahallesi'nde 16 yaşındaki M.K.'nın (16) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Feci kazada traktörün altına kalan genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
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Kaynak: İHA