Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü

Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN'da E.S. (16) tartıştığı arkadaşı Şinasi Tekcan'ı (15) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

SAMSUN'da E.S. (16) tartıştığı arkadaşı Şinasi Tekcan'ı (15) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Şinasi Tekcan ile arkadaşı E.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Şevval Şahin Ece Çeşmioğlu
Spor Cristiano Mesut Özil Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 09:19:00. #1.16#

title