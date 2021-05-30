Son Dakika | 13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

Gelen son dakika haberlerine göre 13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk sulama göletinde ölü olarak bulundu.

13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk sulama göletinde ölü olarak bulundu.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çocukları Buğra Özdemir'den bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda kayıp çoğun ayakkabılarına ikametine 5 kilometre ileride bulunan sulama göleti kenarında rastlanması üzerine çalışmalar gölet üzerine yoğunlaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı arama-Kurtarma ekipleri de sevk edilirken, su altı dalgıçlarının yaptığı aramalar sonucunda 3 metre derinlikte Buğra Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük Buğra'nın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz