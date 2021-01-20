Son dakika haberi: Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama
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Son dakika haberi: Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama

20.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:45
Son dakika haberi: Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, zihinsel engelli Ü.Y.'ye (40) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, zihinsel engelli Ü.Y.'ye (40) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, geçen 8 Ocak'ta Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde meydana geldi. Y.Ö. (51), E.K. (50) ve S.S. (43), zihinsel engelli Ü.Y. isimli erkeğe cinsel istismarda bulundu. Ü.Y'nin olayı yakınlarına anlatmasıyla durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, Y.Ö., E.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberi: Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA

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