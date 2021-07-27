Son dakika haberi: Yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü; sürücü gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü; sürücü gözaltında

Son dakika haberi: Yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü; sürücü gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Kezban Öğmen (72) yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Kezban Öğmen (72) yaşamını yitirdi. Sürücü Halil D. ise gözaltına alındı. 

Kaza, dün Aliveren Mahallesi'nde meydana geldi. Halil D., kullandığı 09 PM 630 plakalı otomobille önce aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında yürüyen Kezban Öğmen'e çaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Öğmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Öğmen'in cansız bedeni, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanmayan sürücü Halil D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: Yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü; sürücü gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Can Bartu Mesut Özil Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü; sürücü gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:50:49. #1.14#

title