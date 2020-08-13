Son dakika haberi! Yıkımdan dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı Son dakika haberine göre Yıkımdan dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı Cami duvarına çarpan midibüste faciadan dönüldü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patladı.

Yıkımdan dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

Cami duvarına çarpan midibüste faciadan dönüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patladı. Önce bir otomobile çarpan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 1'i ağır 8 jandarma askeri yaralandı.

Kaza; bugün saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi. Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekipleri, görev sonra birliklerine dönmek üzere 41 KL 239 plakalı midibüse bindi. Yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Midibüs sürücüsü kurtarabilmek için aracı yokuş yukarı olan bir sokağa sokmak istedi. Ancak karşı şeritten gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil ile çarpışan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. Midibüsün içinde 17 jandarma personelinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı jandarma personellerine ilk müdahaleyi çevrede oturanlar yaptı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre yaralanan 8 jandarma askerini çevre hastanelere sevk etti. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü bölgeye giderek bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA