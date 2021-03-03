Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü
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Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü

03.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:18

Sivas'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla tedaviye alındı.

Sivas'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla tedaviye alındı.

Altuntabak Mahallesi 2. Sokak'ta yol üzerinde bir kedinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

Bölgeye gelen polis ekibi, otomobilin çarpması sonucu hareketsiz yerde yatan ve belinin kırıldığı tespit edilen hayvanın tedavisi için Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi yetkilileriyle irtibata geçti.

Merkezden gelen görevliler tarafından alınan yaralı kedi, tedavi için barınağa götürüldü.

Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü
Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü
Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü
Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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