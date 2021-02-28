Son dakika haberi! Uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı

28.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:21
Son dakika haberi! Uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN'da boşanma aşamasındaki eşi Ü.K'nın (36) kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği saptanan Engin K. (38), tutuklandı.

SAMSUN'da boşanma aşamasındaki eşi Ü.K'nın (36) kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği saptanan Engin K. (38), tutuklandı.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Engin K.'dan tehdit mesajları aldığını belirten Ü.K., birkaç kez polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında taraflar arasında uzaklaştırma kararı alındı.

Kentte Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde Ü.K.,eşinin uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yeniden yardım istedi. Eşi Ü.K.'ya tehdit mesajları attığı, uzaklaştırma kararını da ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine Engin K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Engin K., alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutukladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 12:40:17. #1.15#
title