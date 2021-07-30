Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 hastanesindeki ölümlerin elektrik kesintisiyle ilgili olmadığı açıklandı
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Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 hastanesindeki ölümlerin elektrik kesintisiyle ilgili olmadığı açıklandı

Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 hastanesindeki ölümlerin elektrik kesintisiyle ilgili olmadığı açıklandı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen Gardens Hastanesi'nde geçen hafta elektrik kesintisi nedeniyle öldüğü öne sürülen 2 kişinin adli tıp raporu, ölümlerin elektrik kesintisi ile alakalı olmadığını ortaya koydu.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen Gardens Hastanesi'nde geçen hafta elektrik kesintisi nedeniyle öldüğü öne sürülen 2 kişinin adli tıp raporu, ölümlerin elektrik kesintisi ile alakalı olmadığını ortaya koydu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Amman Başsavcısı, adli tıp raporunun ardından Gardens Hastanesi davasında sanıkların yargılanmamasına ve evrakların Başsavcılığa sunulmasına karar verdi.

Başsavcı, kararın "elektrik kesintisinin ölümlerle hiçbir ilgisi olmadığını doğrulayan adli tıp raporu ile doktorlar ve uzmanlardan oluşan teknik komitenin raporuna dayandığını" belirtti.

Haberde ayrıca kararın "savcılığın onayına tabi olduğuna" dikkat çekildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, 24 Temmuz Cumartesi günü Gardens Hastanesi'ndeki Kovid-19 bölümünde 2 kişinin elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Ürdün Sağlık Bakanı Firas el-Hevari, incelemelerde bulunmak üzere gittiği hastanede yaptığı basın açıklamasında, hastalardan birinin ölümünün elektrik kesintisinden 20 dakika önce, diğer ölüm vakasının ise 1 buçuk saat sonra gerçekleştiğini ifade etmişti.

Hevari, savcılığın hastaların ölüm nedenlerine ilişkin soruşturma yürüttüğünü kaydetmişti.

Sağlık Bakanı'nı koltuğundan eden Salt Devlet Hastanesi'ndeki kriz

Salt Devlet Hastanesi'nde 13 Mart'ta yaşanan oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, hastaneyi ziyaret ederek krize bizzat müdahale etmişti. Kral Abdullah, hastane müdürünün derhal istifasını isteyerek, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ı da görevden almıştı.

Ancak olay ülkede büyük infiale yol açmış ve devlet idaresinde izlenen yöntemin değiştirilmesi talepleri hükümetin istifasının istendiği protestolara dönüşmüştü.

Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede şu ana kadar 10 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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