'Ulan' tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçakladı - Haberler
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"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışmasında 20 yaşındaki M.A.'nın kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı 17 yaşındaki Batuhan Barlak hastanede hayatını kaybetti.

Saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde meydana gelen olayda tarım işçisi M.A. evine gittiği sırada sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak'a, "İyi akşamlar, ulan" diyerek seslendi. Barlak'ın "Ne diyorsun, ulan sen" diyerek karşılık vermesi sonucu kavga çıktı.

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BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaralayıp kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. M.A.'nın teslim edildiği İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Danış - Son Dakika Haberleri
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