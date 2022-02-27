Son dakika haberi: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "(Rus askerlerine) Silahlarınızı teslim edin ve evinize dönün" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "(Rus askerlerine) Silahlarınızı teslim edin ve evinize dönün"

AA, Alican Ocak - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "(Rus askerlerine) Silahlarınızı teslim edin ve evinize dönün" ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (3)

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "(Rus askerlerine) Silahlarınızı teslim edin ve evinize dönün"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (3)

Son dakika haberi: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: (Rus askerlerine) Silahlarınızı teslim edin ve evinize dönün

Son dakika haberi: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: (Rus askerlerine) Silahlarınızı teslim edin ve evinize dönün

Son dakika haberi: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: (Rus askerlerine) Silahlarınızı teslim edin ve evinize dönün

AA / Alican Ocak - Güncel

Ukrayna, Ankara, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title