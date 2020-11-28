Son dakika haberi... Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3106'ya yükseldi
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Son dakika haberi... Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3106'ya yükseldi

28.11.2020 07:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 07:18
Son dakika haberi... Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3106'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısı 3106'ya çıktı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısı 3106'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti, 1295 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3106'ya, vaka sayısı 93 bin 770'e yükseldi.

Hastanelerde 1450 kişinin tedavi gördüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 1011 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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