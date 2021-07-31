Son dakika haberi! Tunus'ta gözaltına alınan Onur Koalisyonu milletvekili Zeyd serbest bırakıldı
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Son dakika haberi! Tunus'ta gözaltına alınan Onur Koalisyonu milletvekili Zeyd serbest bırakıldı

Son dakika haberi! Tunus'ta gözaltına alınan Onur Koalisyonu milletvekili Zeyd serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararı sonrasında, dün gözaltına alınan Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd serbest bırakıldı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararı sonrasında, dün gözaltına alınan Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd serbest bırakıldı.

Zeyd'in avukatı Hannan el-Humeyri Facebook sayfasından paylaştığı görüntüde, milletvekili Zeyd'in, savcılık tarafından serbest bırakıldığını ve hakkındaki suçlamalardan aklandığını belirtti.

Aynı görüntüde konuşmasına yer verilen Zeyd de "Başkent Tunus'un batısındaki Manuba mahkemesindeyken, Suçla Mücadele Biriminden olduklarını söyleyen sivil giyimli bazı kişiler beni kaçırmak istedi." ifadelerine yer verdi.

Zeyd dün, Tunus'un eski Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye hakaret etmek suçlamasıyla 2018'de gıyaben yargılandığı ve 2 yıl hapse mahkum edildiği bir dava kapsamında gözaltına alınmıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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