Son dakika haberi | Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Son dakika haberi | Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberi | Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Karayaka beldesinde İsmail Köksal'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler Erbaa Belediyesi itfaiyesine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

İsmail Köksal, Yangın, Erbaa, Tokat, Güncel, Haberler

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