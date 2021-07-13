Son dakika haberi! TIR şoförü komşusunu 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! TIR şoförü komşusunu 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi! TIR şoförü komşusunu 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANKARA'da Uğur Gültekin (32), tartıştığı TIR şoförü komşusu Okan Çınar'ı (50) 6 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

ANKARA'da Uğur Gültekin (32), tartıştığı TIR şoförü komşusu Okan Çınar'ı (50) 6 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan Gültekin, mahkemece tutuklandı. 

Olay, önceki gün, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden seyahat acentesinde şoförlük yapan Uğur Gültekin, TIR şoförü olan komşusu Okan Çınar'ın evine gitti. Gültekin ve Çınar arasında, birlikte alkol alırken tartışma çıktı. Gültekin'in Çınar'dan iş istemesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, kavgaya döndü. Gültekin, mutfaktan aldığı bıçakla Çınar'ı 6 yerinden bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ise Gültekin'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Gültekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAKKINDA 1 AYLIK UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ VARMIŞÖte yandan eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 1 ay uzaklaştırma tedbiri uygulanan ve bu nedenle yalnız yaşadığı öğrenilen Okan Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Balotelli Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! TIR şoförü komşusunu 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:00:28. #1.16#

title