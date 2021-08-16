Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alihan K. (25) yönetimindeki 43 ACD 382 plakalı tır çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halinde iken, İbrahim K. (30) idaresindeki 43 UF 222 plakalı araç ile Adliye kavşağından çevre yoluna çıktığı sırada çarpıştı. Otomobile çarpan tır karşı şeride geçerek durdu. Kazada, araç sürücüleri ile H.K. (54), N.T. (23), 2 yaşındaki H.T. ve üç yaşındaki A.T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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