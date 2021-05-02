SÜRYANİLER, PASKALYA BAYRAMI AYİNİNDE KORONAVİRÜS İÇİN DUA ETTİ
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SÜRYANİLER, PASKALYA BAYRAMI AYİNİNDE KORONAVİRÜS İÇİN DUA ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Süryaniler Paskalya Bayramı nedeniyle düzenlenen ayinde, koronavirüs salgınının bitmesi için dua etti.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Süryaniler Paskalya Bayramı nedeniyle düzenlenen ayinde, koronavirüs salgınının bitmesi için dua etti.

Süryaniler Paskalya Bayramı'nı, Midyat ilçesindeki Mor Barsavmo Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakarak dua etti. Papaz İshak Ergün'ün yönettiği ayinde, Süryaniler koranavirüs salgınının sona ermesini istedi. 3 gün sürecek Paskalya Bayramı kutlamalarında, kilisenin çıkışında cemaate 'yeni yaşamın ve dirilişin simgesi' olan boyalı yumurtalar ve çörek dağıtıldı.

Ayinin ardından konuşan Midyat Kiliseleri Papaz Yardımcısı Ayhan Gürkan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde bayramlaşmanın yapılmayacağını ifade ederek, Biz Süryaniler için bugün kutsal bir gün. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kilisede ayinimizi yaptık. Tüm dünyanın barışı ve huzur için, aynı zamanda koronavirüs hastalığının da bitmesi için topluca dua ettik. Kilisedeki ayinden sonra bizler evlerimizde akrabalarımızın ve sevenlerimizin bayramını telefonla kutlayacağız. Evlere bayramlaşma ziyaretleri olmayacak dedi.

SÜRYANİLER, PASKALYA BAYRAMI AYİNİNDE KORONAVİRÜS İÇİN DUA ETTİ
SÜRYANİLER, PASKALYA BAYRAMI AYİNİNDE KORONAVİRÜS İÇİN DUA ETTİ
SÜRYANİLER, PASKALYA BAYRAMI AYİNİNDE KORONAVİRÜS İÇİN DUA ETTİ
SÜRYANİLER, PASKALYA BAYRAMI AYİNİNDE KORONAVİRÜS İÇİN DUA ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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