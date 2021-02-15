Son dakika haberleri: Sorgun'da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçe merkezi Yeşilöz Mahallesi'ndeki Ömer Altunok'a ait 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halit YILMAZ