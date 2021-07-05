Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama!
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Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama!

Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama!
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Eruh ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada askeri araçta hasar oluşurken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Dün gece saatlerinde, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü mevkisinde bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

CAN KAYBI OLMADI

Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu

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