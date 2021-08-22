Son dakika haberi | Sigara içerken uyuyakaldı, evde yangın çıktı

Son dakika haber: KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde evinin salonunda sigara içerken uyuyakalan Hüseyin Yazıcıoğlu'nun(80) üzerinde yattığı çekyat tutuştu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde evinin salonunda sigara içerken uyuyakalan Hüseyin Yazıcıoğlu'nun(80) üzerinde yattığı çekyat tutuştu. Kısa sürede odayı saran alevler itfaiye tarafından söndürülürken, yüzünde yanıklar oluşan

Yazıcıoğlu hastanede tedavi altına alındı. Olay, sabah saatlerinde Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin salonunda sigara içen Hüseyin Yazıcıoğlu, çekyat üzerinde uyuyakaldı. Bu sırada çekyatın sigaradan dolayı tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, uyanan Yazıcıoğlu evden dışarı çıkarak komşuları da itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin salonunu saran yangına müdahalede bulundu. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yüzünde yanıklar oluşan Hüseyin Yazıcıoğlu, ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer