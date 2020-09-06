Son dakika haberi: Şarampole yuvarlanan traktördeki anne öldü, oğlu ağır yaralı
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Son dakika haberi: Şarampole yuvarlanan traktördeki anne öldü, oğlu ağır yaralı

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'un Alaçam ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki, Gülbeyaz Çetin (55) hayatını kaybetti, oğlu Ramazan Çetin (22) ağır yaralandı.

Son dakika haberi: Şarampole yuvarlanan traktördeki anne öldü, oğlu ağır yaralı
06.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:14

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki, Gülbeyaz Çetin (55) hayatını kaybetti, oğlu Ramazan Çetin (22) ağır yaralandı.

Kaza saat 13.30 sırlarında, ilçeye bağlı Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Çetin'in kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktörde bulunan anne Gülbeyaz Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ramazan Çetin ise ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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