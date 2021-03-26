Son dakika haberi! Samsun'da, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Samsun'da, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Samsun'da, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan ve yalnız yaşayan Sabri Tezcan (67), evinde ölü bulundu.

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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan ve yalnız yaşayan Sabri Tezcan (67), evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Sabri Tezcan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Tezcan'ın yurt dışında yaşayan oğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Tezcan'ın evine gelen ekipler, kapıyı kimse açmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Evin oturma odasında hareketsiz yatan Tezcan'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tezcan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sabri Tezcan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Samsun
Son dakika haberi! Samsun'da, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE

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