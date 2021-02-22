Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim
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Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim

22.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:13
Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim

Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN'da polis ekipleri, ağır tonajlı ve ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği denetimlerini artırdı.

SAMSUN'da polis ekipleri, ağır tonajlı ve ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kent genelinde ağır tonajlı ve ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği denetimlerini artırdı. Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki uygulamada ekipler, ağır tonajlı ve ticari araçların tamamını durdurarak incelemeye başladı. Araçların lastiklerinde ölçüm yapan, sürücü belgesi ve araç sorgusu yapan ekipler, uygunsuz araçlara yönelik de para cezası kesiyor. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık tarihinden 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.


Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim
Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim
Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim
Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim
Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim
Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim
Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim
Son dakika haberi | Samsun'da kış lastiğine sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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