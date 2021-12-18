Son dakika haberi | Samsun'da hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Samsun'da hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi | Samsun'da hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'da hastanenin kantininde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da hastanenin kantininde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Gazi Devlet Hastanesi'nin kantininde oturan Emrah Kasap (29), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Başından ağır yaralanan Kasap, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi | Samsun'da hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi | Samsun'da hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi | Samsun'da hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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